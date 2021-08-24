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Акции AMD и NVIDIA выросли в цене на фоне новых свидетельств благосклонности китайских регуляторов

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Китайские антимонопольщики традиционно долго рассматривают сделку NVIDIA и Arm, а британские регуляторы недавно заявили, что хотят подробнее изучить её условия. На этом фоне известия об одобрении китайскими властями сделки между Analog Devices и Maxim Integrated вызвали воодушевление инвесторов, которые предположили, что и сделка AMD по покупке Xilinx, и сделка NVIDIA по покупке Arm может быть одобрена китайскими регуляторами. Как отмечает Seeking Alpha, многие акции компаний полупроводникового сектора выросли в цене.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Акции AMD, например, выросли в цене на 4% до $108,77, а ценные бумаги NVIDIA дорожают уже третий день подряд – лишь за последние сутки курс укрепился на 5,49% до $219,58. Если AMD рассчитывает согласовать сделку по покупке Xilinx до конца текущего года, то NVIDIA считает возможным провести все согласования по сделке с Arm до конца следующего года.

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