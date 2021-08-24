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Производители электроники могут задуматься о переносе заказов из Малайзии в Китай

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Многие компании полупроводниковой отрасли используют Малайзию для тестирования и упаковки своей продукции, Intel и AMD не являются исключениями, хотя аналогичные предприятия имеются на территории Китая, а в случае с Intel – ещё и Вьетнама. Проблема заключается в том, что динамика распространения нового штамма коронавируса в Малайзии вынуждает местные власти ограничивать деятельность многих предприятий, занятых тестированием и упаковкой чипов в данной стране.

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С июня количество регистрируемых в Малайзии случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло в четыре раза, власти ввели ограничение на количество допускаемых на предприятие сотрудников – одновременно на рабочих местах может присутствовать не более 60% персонала. Вернуть на работу всех сотрудников компании в Малайзии смогут только после того, как будет вакцинировано не менее 80% персонала. Сейчас в среднем по стране этот уровень не превышает 57%.

Китайское издание The Global Times сообщает, что если ситуация в Малайзии не стабилизируется к следующему полугодию, то многие компании задумаются о переносе заказов на тестирование и упаковку чипов обратно в Китай, из которого они несколько лет назад бежали в поиске более выгодных условий.

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Источник изображения: Bloomberg

Некоторые участники рынка уже начали напрямую обвинять малазийских поставщиков в дефиците полупроводниковых компонентов – так, например, поступила корпорация Ford Motor, вынужденная остановить выпуск пикапов F-150 в США из-за нехватки микросхем, поставляемых из Малайзии.

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Теги

полупроводники китай дефицит автомобили
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