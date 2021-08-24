Многие компании полупроводниковой отрасли используют Малайзию для тестирования и упаковки своей продукции, Intel и AMD не являются исключениями, хотя аналогичные предприятия имеются на территории Китая, а в случае с Intel – ещё и Вьетнама. Проблема заключается в том, что динамика распространения нового штамма коронавируса в Малайзии вынуждает местные власти ограничивать деятельность многих предприятий, занятых тестированием и упаковкой чипов в данной стране.

реклама

С июня количество регистрируемых в Малайзии случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло в четыре раза, власти ввели ограничение на количество допускаемых на предприятие сотрудников – одновременно на рабочих местах может присутствовать не более 60% персонала. Вернуть на работу всех сотрудников компании в Малайзии смогут только после того, как будет вакцинировано не менее 80% персонала. Сейчас в среднем по стране этот уровень не превышает 57%.

Китайское издание The Global Times сообщает, что если ситуация в Малайзии не стабилизируется к следующему полугодию, то многие компании задумаются о переносе заказов на тестирование и упаковку чипов обратно в Китай, из которого они несколько лет назад бежали в поиске более выгодных условий.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Некоторые участники рынка уже начали напрямую обвинять малазийских поставщиков в дефиците полупроводниковых компонентов – так, например, поступила корпорация Ford Motor, вынужденная остановить выпуск пикапов F-150 в США из-за нехватки микросхем, поставляемых из Малайзии.