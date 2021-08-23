Представлен планшетный компьютер OSCAL Pad 8
Китайская компания Blackview представила два месяца смартфон под брендом OSCAL. Модель называется C20. Она отличается дизайном основной камеры в стиле iPhone 11 Pro. Теперь под брендом OSCAL выходит планшетный компьютер. Новинка получила имя OSCAL Pad 8.
По словам исполнительного директора, бренд позиционирует себя как пионер на рынке интеллектуальных устройств, ориентированных на молодежь. OSCAL стремится помочь людям в возрасте до 35 лет приобрести умные с продвинутыми техническими характеристиками и модным дизайном по самой выгодной цене. Чтобы сдержать обещание, бренд создал подразделение R&D, состоящее из специалистов с многолетним опытом работы в компаниях первой руки.
OSCAL Pad 8 заключён в корпус из металла с толщиной 9,4 мм. Масса новинки составляет 547 граммов. На лицевой стороне планшетного компьютера установлена жидкокристаллическая панель с разрешением Full HD+ и диагональю 10,1 дюйма. Площадь полезного пространства составила 78,5%. Модель поддерживает подключение клавиатуры, что позволяет превратить её в настольный компьютер.
Планшет работает на базе программного обеспечения Doke_P 1.0. В основу прошивки положена операционная система Android 11. Оболочка имеет дополнительный софт, включая Data Migration Assistant, Cold Room, System Manager, а также режимы для игр и чтения.
Аппаратная платформа OSCAL Pad 8 построена вокруг 8-ядерного мобильного процессора, дополненного 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составила 64 ГБ. Также поддерживается расширение хранилища картами вместимостью до 128 ГБ.
За автономность планшетного компьютера отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6580 мА*ч. По словам производителя, новинка может проработать 5 часов в режиме воспроизведения видео и 28 часов в режиме прослушивания видео. Играть в игры можно в течение 5 часов, а просматривать страницы в браузере – 7 часов. Время работы в режиме ожидания составило 480 часов.
В арсенал OSCAL Pad 8 пошли тыльная камера на 5 Мп и 2-мегапиксельная фронталка с поддержкой технологии распознавания лиц Face Unlock. Также отметим поддержку работы в сетях четвёртого поколения и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 5.
Рекомендованная производителем стоимость OSCAL Pad 8 составила 200 долларов. Купить новинку на старте продаж можно со скидкой 80 долларов. Специальное предложение действует с 20 августа до 2 сентября 2021 года.
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