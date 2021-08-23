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Американская оборонная промышленность привлечёт Intel для выпуска прототипов по техпроцессу 18A

Примерно к 2025 году.
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В штате Аризона у компании Intel сейчас функционирует предприятие Fab 42, выпускающее продукцию по 10-нм технологии. Объявлено о намерениях потратить ещё $20 млрд на развитие этой площадки, а на этой неделе компания сообщила о готовности использовать передовой техпроцесс 18A для участия в оборонной программе RAMP-C, подразумевающей быстрое изготовление прототипов передовой электроники для нужд оборонной промышленности США.

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Источник изображения: Intel

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По сути, Intel не освоит техпроцесс 18A ранее 2025 года, поэтому столь заблаговременный анонс является лишь декларацией намерений. Многое будет зависеть и от взаимодействия с партнёрами Intel, коими станут IBM и ASML – последняя должна снабдить Intel первыми в мире литографическими сканерами с высокой числовой апертурой. Без них освоить техпроцесс 18A в указанные сроки не удастся. На территории США содействие местной оборонной промышленности оказывает и компания GlobalFoundries, но она специализируется на более зрелой литографии.

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