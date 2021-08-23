Выступая дистанционно на открытии одного азиатского отраслевого форума, генеральный директор GlobalFoundries Том Колфилд (Tom Caulfield), как отмечает Nikkei Asian Review, призвал участников рынка активнее наращивать объёмы производства полупроводниковых компонентов. В последующие десять лет отрасль должна удвоить объёмы выпуска чипов.

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Источник изображения: EPA/Jiji

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В денежном же выражении производителям предстоит увеличить выручку ещё на $500 млрд, хотя достижение аналогичного рубежа до этого потребовало пятидесяти лет развития. Основными игроками на рынке в GlobalFoundries, помимо самих себя, считают TSMC, Samsung, UMC и SMIC. Странно, что Intel в этом контексте никак не фигурирует, хотя новое руководство компании отчётливо дало понять, что к середине десятилетия процессорный гигант войдёт в число крупнейших контрактных производителей полупроводниковых компонентов.

GlobalFoundries собирается привлекать тех клиентов, которым не по душе высокая степень концентрации производства в окрестностях Китая. Сама компания готова в ближайшее время потратить $4 млрд на расширение производства в Сингапуре, $1 млрд на расширение в США, и ещё столько же в Германии. В следующем году сумма капитальных затрат GlobalFoundries будет удвоена, а неофициальные источники приписывают ей намерения выручить в ходе публичного размещения акций около $25 млрд.