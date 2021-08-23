Полвека за десять лет: GlobalFoundries предлагает конкурентам расширить производство
Выступая дистанционно на открытии одного азиатского отраслевого форума, генеральный директор GlobalFoundries Том Колфилд (Tom Caulfield), как отмечает Nikkei Asian Review, призвал участников рынка активнее наращивать объёмы производства полупроводниковых компонентов. В последующие десять лет отрасль должна удвоить объёмы выпуска чипов.
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В денежном же выражении производителям предстоит увеличить выручку ещё на $500 млрд, хотя достижение аналогичного рубежа до этого потребовало пятидесяти лет развития. Основными игроками на рынке в GlobalFoundries, помимо самих себя, считают TSMC, Samsung, UMC и SMIC. Странно, что Intel в этом контексте никак не фигурирует, хотя новое руководство компании отчётливо дало понять, что к середине десятилетия процессорный гигант войдёт в число крупнейших контрактных производителей полупроводниковых компонентов.
GlobalFoundries собирается привлекать тех клиентов, которым не по душе высокая степень концентрации производства в окрестностях Китая. Сама компания готова в ближайшее время потратить $4 млрд на расширение производства в Сингапуре, $1 млрд на расширение в США, и ещё столько же в Германии. В следующем году сумма капитальных затрат GlobalFoundries будет удвоена, а неофициальные источники приписывают ей намерения выручить в ходе публичного размещения акций около $25 млрд.
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