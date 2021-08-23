Samsung Electronics продолжит вкладывать в развитие бизнеса во Вьетнаме
Многие компании, располагающие производственными мощностями в Юго-Восточной Азии, не стесняются выражать свою обеспокоенность растущим количеством заражений новой коронавирусной инфекцией в регионе, что вынуждает местные власти вводить ограничения на работу предприятий. Издание DigiTimes со ссылкой на вьетнамские СМИ сообщает, что корейская Samsung Electronics и не думает ограничивать инвестиции в регион даже в сложных эпидемиологических условиях.
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Samsung уже вложила в местную экономику более $17,5 млрд, а поставки электроники под этой маркой формируют до 20% вьетнамской экспортной выручки. В промышленных технопарках на территории Вьетнама трудятся около 170 тысяч человек, так или иначе связанных с деятельностью Samsung. Корейский гигант намеревается увеличить инвестиции в развитие своего бизнеса не территории Вьетнама.
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