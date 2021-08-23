AMD Ryzen 5 5300GE отметился в Cinebench R20 четвёртым местом
Американский энтузиаст Splave получил в своё распоряжение редкий пока процессор AMD Ryzen 3 5300GE, подвергнув его экстремальному разгону с использованием материнской платы ASRock X570 Taichi и резервуара с жидким азотом.
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В указанных условиях частоту процессора удалось повысить до 5525 МГц с сохранением активности всех четырёх ядер и восьми потоков. В тесте Cinebench R20 это позволило набрать 3685 баллов.
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Данный результат стал лучшим в модельном зачёте, а среди всех процессоров с четырьмя ядрами он соответствует четвёртому месту, что тоже неплохо для такой недорогой модели, как Ryzen 3 5300GE.
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