Американский энтузиаст Splave получил в своё распоряжение редкий пока процессор AMD Ryzen 3 5300GE, подвергнув его экстремальному разгону с использованием материнской платы ASRock X570 Taichi и резервуара с жидким азотом.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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В указанных условиях частоту процессора удалось повысить до 5525 МГц с сохранением активности всех четырёх ядер и восьми потоков. В тесте Cinebench R20 это позволило набрать 3685 баллов.

Источник изображения: HWBot, Splave

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Данный результат стал лучшим в модельном зачёте, а среди всех процессоров с четырьмя ядрами он соответствует четвёртому месту, что тоже неплохо для такой недорогой модели, как Ryzen 3 5300GE.