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Ударопрочный Doogee V10 5G с защитой по военному стандарту и батареей на 8500 мАч за $199.78

для раздела Новости Hardware
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23 августа в продажу поступит новый суперзащищённый смартфон Doogee V10 5G. Его официальная цена заявлена на отметке 522 доллара, но до 28 числа действует мегаакция, позволяющая купить аппарат гораздо дешевле.



Суть распродажи сводится к тому, что нашим читателям нужно успеть сделать заказ на AliExpress и подтвердить его раньше остальных. Если вам удастся войти в 50 первых счастливчиков, то стоимость новинки для вас окажется равна 199.78 доллара. Эта цена доступна только для первых 50 покупателей. Следующих 100 ждёт цена от 220 до 240 долларов, ну а ещё 500 счастливчиков смогут получить его с огромным дисконтом за 255.78 доллара. Собственно, это все условия, которые нужно выполнить.



Doogee V10 5G лишён слабых сторон. Производитель не рекомендует использовать его в качестве лопаты, но если очень хочется – то можно. Внутри расположен современный процессор MediaTek Dimensity 700, играючи справляющийся с любыми задачами. Высокую скорость доступа обеспечивает универсальный модуль 5G, обладающий поддержкой большинства стандартов мобильных операторов по всему миру, а также полной поддержкой стандарта 4G. Смартфон получил военный сертификат MIL-STD-810G, а также защиту от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69K. По сути, перед нами ударопрочный, водонепроницаемый девайс, который прошёл испытания на низкое давление, влажность, кислую атмосферу и солнечное излучение. Что ещё нужно любителям природы и экстремальных видов спорта?



Производитель уверен, что хорошая защита – это далеко не всё, ведь пользователь не должен испытывать дискомфорта. Именно поэтому внутри Doogee V10 5G 8 Гб ОЗУ и скоростной накопитель стандарта USF2.2 объёмом 128 Гб. Этого достаточно для самых требовательны фотографов, которые не привыкли отпускать палец с кнопки спуска затвора. Кстати о фотографиях, в данном случае они не будут мутными и некачественными, ведь аппарат предлагает современный объектив на 48 Мп с дополнительной широкоугольной камерой на 8 Мп и портретным модулем на 2 Мп. Для селфи выделены 16 Мп, ну а оказавшись на берегу моря, можно побаловать себя функцией подводной съёмки.



За автономность отвечает аккумулятор на 8500 мАч с функцией быстрой зарядки на 33 Вт, что больше чем достаточно для активной работы в течение всего светового дня. Смартфон из коробки работает на базе самой последней версии ОС Android 11, а в качестве дополнительной возможности заявлена функция рации. Получить Doogee V10 5G можно по следующим ссылкам:

Doogee V10 5G
Doogee V10 5G

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