Несколько дней назад на Aliexpress появились два новых смартфона Cubot. Оба могут заинтересовать потенциального покупателя отличным соотношением между ценой и предлагаемым набором функций. Первый – MAX3 предлагает яркий дисплей размером чуть менее 7 дюймов, а второй – KingKong 7 способен удивить самых требовательных фанатов защищённых аппаратов мощной начинкой и ударопрочным корпусом.Cubot MAX3 – это большой современный аппарат, 6.95-дюймовый дисплей которого одинаково хорош как в играх, так и для просмотра фильмов, а также сёрфинга по сети. 48-Мп камера делает неплохие снимки, которые благодаря ИИ становятся ещё насыщеннее и ярче. Фронтальная на 16 Мп может стать мощным инструментом для создания селфи. Внутри расположился современный процессор MediaTek Helio P22, а количество оперативной памяти составляет 4 Гб. Это меньше, чем могут предложить флагманы, но достаточно для стабильной работы нескольких десятков программ. Накопитель здесь объёмом 64 Гб, но доступна возможность расширения памяти за счёт карт до 256 Гб.Одной из сильных сторон новинки стала сверхъёмкая батарея на 5000 мАч, а сам смартфон из коробки работает на базе Android 11. Доступен NFC, а также многие популярные интерфейсы. Производитель заявляет, что телефон способен протянуть весь день в режиме активного использования.Cubot KingKong7 представляет собой защищённый аппарат премиум класса. Он выгодно отличается от конкурентов мощным процессором MediaTek Helio P60, который обладает отличной производительностью и энергоэффективностью. Система из трёх камер придётся по нраву любителям фотографировать каждый встречный камень, но на этот раз она оснащена модулем на 64 Мп, что позволяет как следует рассмотреть каждую трещинку на этом самом камне. Селфи-камера обладает рекордными 32 Мп, что придётся по вкусу тиктокерам, которые могут сделать интересный мем буквально из воздуха.Телефон имеет полную защиту от влаги и пыли по стандартам IP68 и IP69K, а также легко справляется с падениями с высоты 1.5 метра. 6.36-дюймовый дисплей с разрешением 1080р обладает высокими показателями чёткости и яркости, а углы обзора максимальны, приближаясь к 180 градусам. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч, а безопасность и стабильность гарантируется новой операционной системой Android 11.До 28 августа оба смартфона доступны с огромной скидкой. Так, Cubot MAX3 стоит 109.99 доллара, но специально для российских покупателей доступен купон с дополнительной скидкой на 890 рублей. Официальная стоимость KingKong7 составила 300 долларов, но с 23 по 28 августа его можно купить за 179.99 доллара.