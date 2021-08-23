Суперзащищённый смартфон Oukitel WP15 получил аккумулятор на 15 600 мАч и поддержку 5G
Oukitel выпустила защищённый смартфон с одним из самых ёмких аккумуляторов на рынке. Новый WP15 предлагает насладиться сверхвысокой скоростью 5G вместе с батарейкой на 15 600 мАч, что позволит вообще забыть о проблемах автономности. Что любопытно, аппарат не выглядит слишком большим и его уж точно сложно назвать медленным, ведь наряду со всеми вышеперечисленными особенностями, он не предлагает никаких компромиссов в производительности.
Сердцем нового рекордсмена автономности стал процессор Mediatek Dimensity 700 5G. Он отлично справляется со всеми задачами, от просмотра видео и игр, до работы с документами и другим программным обеспечением. Встроенный модем 5G может обеспечить скорость до 10 раз быстрее стандартного 4G, разгоняясь до 2,3 Гб/с. Это значит, что потоковое видео в высоком разрешении будет доступно в ту же секунду, когда владелец присоединится к трансляции. Никакой буферизации, задержек и длительных ожиданий. 8 Гб оперативной памяти раз и навсегда освобождают от изнурительной борьбы с запущенными приложениями, а скоростной накопитель на 128 Гб вмещает часы и дни самых важных для каждого человека моментов. Если этого покажется недостаточно, всегда есть возможность расширить память до 256 Гб за счёт карт стандарта TF.
Обе SIM-карты поддерживают сеть 5G, ну а самой крутой фишкой смартфона считается невероятный по ёмкости аккумулятор. 15600 мАч хватит на 1300 часов в режиме ожидания или 4 дня работы в стандартном режиме руках обычного пользователя. Обычно на зарядку столь ёмкой батарейки нужно потратить чуть ли не целый день, но благодаря технологии быстрой зарядки на 18 Вт, «полный бак» можно получить всего за 5 часов. Одновременно с этим в WP15 можно использовать как внешний аккумулятор, что позволяет отказаться от лишнего аксессуара.
Любителей фотографировать порадует тройная камера с основным модулем на 48 Мп. Аппарат отлично справляется с различными сценами даже при сложной освещённости, а фронтальный объектив на 8 Мп непременно порадует любители делать селфи. За улучшение качества картинки отвечает встроенный ИИ. Особый интерес может вызвать функция подводной съёмки, что особенно актуально летом, когда температура воздуха позволяет использовать возможности телефона на полную. 6.52-дюймовый дисплей обладает высокой яркостью и контрастом. Информация на нём отчётливо видна как в тёмное время суток, так и в при ярком солнечном свете. Ну а качественное покрытие Gorilla Glass избавит от царапин, позволяя не беспокоиться о соседстве телефона с мелкими предметами в карманах или дамской сумочке.
WP15 получил сертификацию по уровню защиты класса IP68 и IP69K, а значит он не боится пыли и может погружаться на глубину до 1.5 метра на 30 минут. Кроме того, он способен похвастать соответствием военному стандарту MIL-STD-810G, что позволяет использовать девайс в экстремальных условиях. К примеру, он с лёгкостью переживает жару, холод и падения с высоты 1.5 метра. Производитель делает особый акцент на яркости встроенной вспышки, которую можно использовать в качестве фонарика. Здесь она действительно имеет рекордные показатели, что не только улучшит качество снимков, но и не даст заблудиться даже в кромешной тьме.
Специально для любителей поиграть создан режим Game Mode, который стал частью новой операционной системы Android 11. На WP15 она доступна из коробки, что позволяет забыть о раздражающих звонках или уведомлениях во время яростных сражений или облагораживания виртуальной фермы. Крайне полезен режим App Freezer, в буквальном смысле замораживающий все активные приложения, увеличивая и без того рекордную автономность. На сладкое: функция ретранслятора WI-FI. Это значит, что благодаря встроенной антенне, можно расширить область покрытия сети, что оценят обладатели менее мощных смартфонов.
Первые продажи невероятного смартфона WP15 с суперёмким аккумулятором стартуют 23 августа и продлятся до 27 августа. Всё это время аппарат будет доступен за 299.99 доллара, ну а первые 100 счастливчиков получат бесплатные электронные часы стоимостью 50 долларов. Тем, кто не успел отхватить свой телефон в первой сотне, предлагается утешительный приз в виде бесплатных TWS-наушников. Для этого нужно быть в числе 101-600 покупателей. Во время мировой премьеры будут выданы дополнительные купоны, которые станут доступны после добавления телефона в корзину. Получить больше информации, а также сделать заказ можно на официальном сайте. Наиболее интересные моменты отражены на видео выше.
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