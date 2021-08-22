Аналитики J.P. Morgan верят в способность видеокарт Intel Arc составить конкуренцию продукции AMD и NVIDIA
Компания Intel на уходящей неделе призналась, что в следующем полугодии выведет на рынок дискретные графические решения Arc Alchemist (DG2), которые будут представлены в настольном и мобильном сегментах. Со страниц Barron’s аналитики J.P. Morgan заявляют, что у этих видеокарт есть все шансы составить достойную конкуренцию графическим решениям NVIDIA и AMD, никак не аргументируя свою позицию.
реклама
реклама
Представители Citi попутно отмечают, что у Intel могут возникнуть проблемы при сотрудничестве с TSMC. Во-первых, первая из компаний не будет зависеть только от собственных производственных возможностей, и любая задержка на стороне TSMC создаст проблемы для Intel. Во-вторых, AMD продолжит оказывать ценовое давление на Intel, а собственная прибыль Intel в условиях выпуска части компонентов силами TSMC сократится и без этого. Кроме того, Intel придётся огромные средства тратить на расширение собственного производства. Не факт, что предложенная новым генеральным директором Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) стратегия в итоге приведёт компанию к быстрому успеху.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила