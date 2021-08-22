Компания Intel на уходящей неделе призналась, что в следующем полугодии выведет на рынок дискретные графические решения Arc Alchemist (DG2), которые будут представлены в настольном и мобильном сегментах. Со страниц Barron’s аналитики J.P. Morgan заявляют, что у этих видеокарт есть все шансы составить достойную конкуренцию графическим решениям NVIDIA и AMD, никак не аргументируя свою позицию.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Представители Citi попутно отмечают, что у Intel могут возникнуть проблемы при сотрудничестве с TSMC. Во-первых, первая из компаний не будет зависеть только от собственных производственных возможностей, и любая задержка на стороне TSMC создаст проблемы для Intel. Во-вторых, AMD продолжит оказывать ценовое давление на Intel, а собственная прибыль Intel в условиях выпуска части компонентов силами TSMC сократится и без этого. Кроме того, Intel придётся огромные средства тратить на расширение собственного производства. Не факт, что предложенная новым генеральным директором Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) стратегия в итоге приведёт компанию к быстрому успеху.