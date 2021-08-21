Тайваньские власти рассчитывают на стабилизацию ситуации с чипами в автопроме к четвёртому кварталу
Эксперты IHS Markit недавно заявили, что по итогам текущего года объёмы производства автомобилей по всему миру сократятся примерно на 7,1 млн штук, и всё из-за поразившего отрасль дефицита полупроводниковых компонентов. Участники рынка называют разные сроки вероятной стабилизации спроса и предложения, а Reuters со ссылкой на тайваньские власти сообщает, что баланс будет достигнут к четвёртому кварталу этого года.
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Американские сенаторы в очередной раз обратились к властям Тайваня с просьбой посодействовать ускорению решения проблемы с дефицитом полупроводниковых компонентов в национальной автомобильной отрасли. Министерство экономики Тайваня отметило, что местные поставщики не являются основными источниками чипов для производителей автомобильных агрегатов, но при этом принимают активное участие в попытках устранить дефицит.
Предпринимаемые усилия, по мнению тайваньского министерства, позволят автомобильной отрасли достигнуть баланса спроса и предложения к четвёртому кварталу текущего года. Тайваньские производители чипов увеличивают объёмы выпуска продукции, синхронизируя свои действия с партнёрами в США и Европе. Представители крупнейшего контрактного производителя, компании TSMC, в прошлом месяце заявили, что дефицит компонентов сохранится до следующего года, но ситуация начнёт постепенно улучшаться в текущем квартале.
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