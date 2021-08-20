Графические решения AMD RDNA 4 будут использовать компоновку с чиплетами
Немецкий сайт 3DCenter.org либо в силу отчаяния, либо из-за наличия причин доверять этому источнику, вцепился в сюжетные линии Greymon55, по которым он описывает стратегию развития графических решений AMD на ближайшие годы. Носителями архитектуры RDNA 3, по мнению источника, станут только три старших графических процессора, которые будут использоваться при создании достаточно дорогих видеокарт – скажем, стартующих с отметки $450.
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Младшая часть ассортимента графических плат семейства Radeon RX 7000, как предполагает источник, будет сочетать архитектуру RDNA 2 со свежим 6-нм техпроцессом. Зато в отношении RDNA 4 сообщается весьма интригующая информация – носители этой архитектуры, как ожидается, будут сочетать на одной подложке разнородные кристаллы. Часть будет выпускаться по 5-нм технологии, другая – даже по 3-нм технологии. И в этом семействе видеокарты всех ценовых диапазонов получат архитектуру RDNA 4, как отмечает первоисточник.
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