Средние цены на жёсткие диски продолжают расти
Аналитики Morgan Stanley после анализа ситуации с оптовыми поставками жёстких дисков приходят к выводу, что свежие партии продукции мало того, что ограничены в количестве, так и демонстрируют более высокий средний уровень цен. При этом майнинг Chia Coin перестал влиять на спрос в той степени, как это было несколько недель назад.
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За последние две недели средние цены на жёсткие диски выросли на 4%, а всего за три месяца прирост составил 7%, как отмечают эксперты. При этом складские запасы достигли исторических минимумов. Влияние криптовалютного фактора, таким образом, будет иметь длительные последствия для рынка жёстких дисков. Чтобы восполнить складские запасы, поставщикам потребуются несколько месяцев и даже кварталов. Цены на жёсткие диски в этот период снизиться просто не смогут. По некоторым прогнозам, один только эффект China Coin будет способствовать росту цен на 10% по итогам текущего года.
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