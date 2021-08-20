Аналитики Morgan Stanley после анализа ситуации с оптовыми поставками жёстких дисков приходят к выводу, что свежие партии продукции мало того, что ограничены в количестве, так и демонстрируют более высокий средний уровень цен. При этом майнинг Chia Coin перестал влиять на спрос в той степени, как это было несколько недель назад.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Merkandi

реклама

За последние две недели средние цены на жёсткие диски выросли на 4%, а всего за три месяца прирост составил 7%, как отмечают эксперты. При этом складские запасы достигли исторических минимумов. Влияние криптовалютного фактора, таким образом, будет иметь длительные последствия для рынка жёстких дисков. Чтобы восполнить складские запасы, поставщикам потребуются несколько месяцев и даже кварталов. Цены на жёсткие диски в этот период снизиться просто не смогут. По некоторым прогнозам, один только эффект China Coin будет способствовать росту цен на 10% по итогам текущего года.