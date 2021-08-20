GeForce RTX 3090 под жидким азотом показала лучший результат в 3DMark Port Royal
Южнокорейский энтузиаст biso biso получил доступ к набору компонентов, которым обычно располагает K|ngp|n — именные аксессуары для экстремального разгона соседствовали на тестовом стенде с продукцией марки EVGA.
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Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition была оснащена резервуаром для жидкого азота, а также фирменным подогревателем для оборотной стороны печатной платы с функцией обратной связи. В соседстве и противоборстве льда и пламени, если так можно выразиться, заключается суть искусства экстремального разгона. Частоты видеокарты удалось поднять до 2835/23104 МГц, центральный процессор Intel Core i9-10900K при этом довольствовался водоблоком и частотой 5300 МГц. Полученный в 3DMark Port Royal результат (19 499 баллов) является лучшим среди систем с одиночной видеокартой, а в общем зачёте он шестнадцатый.
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