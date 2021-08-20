Южнокорейский энтузиаст biso biso получил доступ к набору компонентов, которым обычно располагает K|ngp|n — именные аксессуары для экстремального разгона соседствовали на тестовом стенде с продукцией марки EVGA.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Источник изображения: HWBot, biso biso

реклама

Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition была оснащена резервуаром для жидкого азота, а также фирменным подогревателем для оборотной стороны печатной платы с функцией обратной связи. В соседстве и противоборстве льда и пламени, если так можно выразиться, заключается суть искусства экстремального разгона. Частоты видеокарты удалось поднять до 2835/23104 МГц, центральный процессор Intel Core i9-10900K при этом довольствовался водоблоком и частотой 5300 МГц. Полученный в 3DMark Port Royal результат (19 499 баллов) является лучшим среди систем с одиночной видеокартой, а в общем зачёте он шестнадцатый.