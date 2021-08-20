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Дискретная графика Intel Arc Alchemist будет выпускаться по 6-нм технологии TSMC

И компанию ей вполне могут составить носители архитектуры AMD RDNA 3.
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Многие из наших читателей, успевших ознакомиться с повесткой вчерашнего мероприятия Intel, уже в курсе, что дискретные графические процессоры семейства Arc Alchemist (они же DG2 или Xe-HPG) будут выпускаться компанией TSMC по техпроцессу N6, и Раджа Кодури (Raja Koduri) решил отдельно об этом напомнить со своей страницы в Twitter. Представители тайваньского подрядчика в ходе мероприятия выразили признательность Intel за решение использовать данный техпроцесс для выпуска чипов семейства Alchemist.

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Источник изображения: Intel

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Теперь, когда уже упоминавшиеся ранее слухи о привязке 6-нм техпроцесса TSMC ко второму поколению дискретной графики Intel текущего тысячелетия подтвердились официально, имеет смысл запомнить, что на рынке они появятся в следующем полугодии. Это значит, что к тому времени TSMC сможет выпускать по 6-нм технологии графические процессоры. Если учесть, что и AMD собирается выпускать носителей архитектуры RDNA 3 и CDNA 2 в период с конца текущего года до конца следующего, то это позволяет привязать к 6-нм технологии TSMC и их – по крайней мере, на уровне предположений. Тем более, что AMD всегда подчёркивала, что будет выпускать данные чипы по более продвинутой технологии, чем 7 нм.

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Теги

amd intel литографическое производство полупроводники tsmc rdna 3 cdna 2
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