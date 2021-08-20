Intel считает текущую пятилетку важной для взаимной интеграции компонентов системы
По итогам выступления на мероприятии Intel Architecture Day заведующий стратегией в сфере разработки архитектур Раджа Кодури (Raja Koduri) успел дать интервью ресурсу ZDNet, в котором заявил, что матричные операции лягут в основу многих вычислительных решений, которые будут предлагаться компанией в ближайшие годы. Почти каждый вид процессоров будет способен работать с нейронными сетями, по его словам.
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Естественно, Intel не желает ставить по сомнение своё лидерство в создании процессоров для ускорения нейронных сетей. Период с 2016 по 2021 годы Кодури назвал «первой пятилеткой машинного обучения», а следующую пятилетку отрасль должна будет посвятить углублению интеграции и взаимодействия между различными компонентами системы.
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