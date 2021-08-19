Точкой отсчёта в открытой фазе переговоров по сделке NVIDIA с Arm можно считать 13 сентября прошлого года. Именно тогда компании объявили, что NVIDIA готова выложить за активы Arm около $40 млрд, а в дальнейшем выяснилось, что пару миллиардов продавец в лице SoftBank уже получил в качестве залога, который должен вернуть в случае развала сделки лишь частично.

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Источник изображения: NVIDIA

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На сегодняшней квартальной конференции представители NVIDIA неоднократно давали понять, что согласование сделки займёт больше времени, чем они рассчитывали изначально, одновременно пытаясь успокоить лицензиатов Arm, обещая сохранить равный для всех доступ к разработкам этого британского холдинга. В интервью Financial Times основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) отдельно пояснил, что согласование сделки действительно затягивается, но считать эту задержку существенной он не готов.

Напомним, что первоначально компания рассчитывала завершить сделку через 18 месяцев с момента оглашения намерений – то есть, примерно к середине марта 2022 года. Если теперь NVIDIA не уложится в этот срок, то трагедией для участников это не станет – главное, что они рассчитывают довести намеченное до конца. Руководство NVIDIA, во всяком случае, верит, что закрыть сделку никакие обстоятельства не помешают, просто это займёт больше времени, чем планировалось. Обновлённое соглашение с SoftBank даёт NVIDIA возможность проводить согласования с регуляторами разных стран до конца 2022 года.