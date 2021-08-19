Китайские компании, специализирующиеся на контрактном производстве полупроводниковых компонентов, оказались в выгодном положении не только из-за всемирного дефицита данного вида продукции. Спрос на местном рынке тоже растёт, что позволяет подрядчикам поднимать цены на свои услуги и рассчитывать на финансовую отдачу от новых капитальных вложений.

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По информации DigiTimes, в текущем году SMIC и Huahong Semiconductor продемонстрируют существенное увеличение прибыли.

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Источник изображения: DigiTimes

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Одновременно им придётся увеличить расходы на строительство новых предприятий и расширение производственных линий. Huahong, например, на одном из своих предприятий в Китае увеличит производительность в два с лишним раза менее чем за шесть месяцев. Правда, в условиях американских санкций местным производителям сложно рассчитывать на доступ к передовым литографическим технологиям.