GlobalFoundries теперь рассчитывает выручить от размещения акций около $25 млрд
Не так давно вся прогрессивная общественность обсуждала возможность покупки активов GlobalFoundries за $30 млрд компанией Intel, и если глава последней заявил, что мелкие игроки рынка обречены на поглощение в условиях неизбежной консолидации отрасли, то глава первой назвал слухи о соответствующей сделке попыткой спекулянтов заработать на них. Теперь Reuters сообщает, что проспект к будущему IPO у GlobalFoundries созреет к октябрю этого года, а само размещение акций состоится в Нью-Йорке к концу этого или началу следующего года.
реклама
реклама
Сумма размещения называется более скромная, чем первоначально — $25 млрд вместо тридцати. Сценарий с продажей активов компании Intel источники Reuters предлагают окончательно не списывать со счетов, но у подобной сделки есть два препятствия. Во-первых, AMD зависит от GlobalFoundries, поскольку получает от неё некоторую часть процессоров. Во-вторых, американские антимонопольщики могут пристально изучать условия сделки, и не факт, что она в итоге будет одобрена. Сейчас GlobalFoundries принадлежит инвестиционному фонду из ОАЭ, в случае выхода на биржу она станет публичной компанией, которая будет обязана ежеквартально публиковать свою финансовую отчётность.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила