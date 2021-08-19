Не так давно вся прогрессивная общественность обсуждала возможность покупки активов GlobalFoundries за $30 млрд компанией Intel, и если глава последней заявил, что мелкие игроки рынка обречены на поглощение в условиях неизбежной консолидации отрасли, то глава первой назвал слухи о соответствующей сделке попыткой спекулянтов заработать на них. Теперь Reuters сообщает, что проспект к будущему IPO у GlobalFoundries созреет к октябрю этого года, а само размещение акций состоится в Нью-Йорке к концу этого или началу следующего года.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Сумма размещения называется более скромная, чем первоначально — $25 млрд вместо тридцати. Сценарий с продажей активов компании Intel источники Reuters предлагают окончательно не списывать со счетов, но у подобной сделки есть два препятствия. Во-первых, AMD зависит от GlobalFoundries, поскольку получает от неё некоторую часть процессоров. Во-вторых, американские антимонопольщики могут пристально изучать условия сделки, и не факт, что она в итоге будет одобрена. Сейчас GlobalFoundries принадлежит инвестиционному фонду из ОАЭ, в случае выхода на биржу она станет публичной компанией, которая будет обязана ежеквартально публиковать свою финансовую отчётность.