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Глава NVIDIA отказался обсуждать тщетность блокировки майнинга в видеокартах LHR

Всё дело в высоком спросе со стороны геймеров, как считает основатель компании.
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На отчётной квартальной конференции представители NVIDIA были вынуждены признать, что в минувшем квартале смогли выручить от реализации специализированных решений для майнинга (CMP) лишь $266 млн вместо запланированных $400 млн. Присутствовавшие на мероприятии эксперты попытались вытянуть из руководства компании признания в низкой эффективности блокировки майнинга (LHR), предположив, что основная часть видеокарт для майнинга всё равно приобретается в рознице в статусе сугубо игровых решений.

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Источник изображения: NVIDIA

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Основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) предложил свой взгляд на ситуацию. Он утверждает, что видеокарты с архитектурой Ampere находится в начальной фазе своего жизненного цикла, а графическими решениями с поддержкой трассировки лучей располагает лишь каждый пятый обладатель GeForce. Спрос на игровые видеокарты высок именно среди геймеров, как убеждён генеральный директор NVIDIA, ведь только за прошлый год их численность увеличилась на 20%. Всю мировую аудиторию геймеров руководитель компании оценивает в несколько сотен миллионов человек. Словом, на рынке сложилась уникальная ситуация, которая способствует высоким темпам роста спроса в игровом сегменте.

Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) поспешила добавить, что среди поставляемых видеокарт поколения Ampere доля решений с ограничителем майнинга LHR превысила 80 % по состоянию на начало августа, но уже сейчас она заметно выше. Существующую стратегию разделения видеокарт на CMP и LHR в компании считают успешной, и продолжат применять её в третьем квартале.

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Теги

nvidia видеокарты майнинг geforce rtx дженсен хуанг взлом lhr
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Глава NVIDIA отказался обсуждать тщетность блокировки майнинга в видеокартах LHR
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Сейчас обсуждают

corsi
10:30
Хуанг выпустил LHR-карты - Хуанг плохой. ) И лично наверное картами торгует. ))
Глава NVIDIA отказался обсуждать тщетность блокировки майнинга в видеокартах LHR
Vasyan
10:27
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x.7
10:26
Когда АМД точно так же делала в 2016-2018, забивала на гамеров, умалчивала заработанные суммы на майнинге итд, то наоборот говорили, что АМД молодец и божественная компания. Когда так же делает нвидия...
Глава NVIDIA отказался обсуждать тщетность блокировки майнинга в видеокартах LHR
Lamerusha Lat
10:24
Когда я занимался майнингом, мой риг жрал ~1,5 кВт в сутки. При этом в комнате при открытом окне стояла такая жара, что можно было выращивать абрикосы. Про шум от вентиляторов даже упоминать не хочу.
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Дмитрий Краснов
10:23
🤣🤣🤣🤣 40k,🤣🤣🤣 ну ну
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Владимир Сердюков
10:23
Ахахах лол, возможность? возможность чего? майнить бесполезную в реальной жизни крипту)) А когда царь Казахстана поймет что невозможно контролировать перевод в блокчейне, и как следствие этого взимать...
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LEVAK
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Evgenii Kornev
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h2o
10:23
бизнес без социально-нравственных ориентиров превращает человека в скота, а в крайних формах в КОЗЛА! я уже таким дельцам говорил такое: "мама с папой потратили на тебя 20 лет, чтобы получился человек...
Глава NVIDIA отказался обсуждать тщетность блокировки майнинга в видеокартах LHR
LEVAK
10:22
Уже. https://twitter.com/VideoCardz/status/1428250969868062721 3070 говорят, а это за приемлемую цену будут брать, как горячие пирожки, так как фанатов Интела больше всего.
Выручка NVIDIA от реализации графических решений выросла на 87%
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