На отчётной квартальной конференции представители NVIDIA были вынуждены признать, что в минувшем квартале смогли выручить от реализации специализированных решений для майнинга (CMP) лишь $266 млн вместо запланированных $400 млн. Присутствовавшие на мероприятии эксперты попытались вытянуть из руководства компании признания в низкой эффективности блокировки майнинга (LHR), предположив, что основная часть видеокарт для майнинга всё равно приобретается в рознице в статусе сугубо игровых решений.

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Источник изображения: NVIDIA

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Основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) предложил свой взгляд на ситуацию. Он утверждает, что видеокарты с архитектурой Ampere находится в начальной фазе своего жизненного цикла, а графическими решениями с поддержкой трассировки лучей располагает лишь каждый пятый обладатель GeForce. Спрос на игровые видеокарты высок именно среди геймеров, как убеждён генеральный директор NVIDIA, ведь только за прошлый год их численность увеличилась на 20%. Всю мировую аудиторию геймеров руководитель компании оценивает в несколько сотен миллионов человек. Словом, на рынке сложилась уникальная ситуация, которая способствует высоким темпам роста спроса в игровом сегменте.

Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) поспешила добавить, что среди поставляемых видеокарт поколения Ampere доля решений с ограничителем майнинга LHR превысила 80 % по состоянию на начало августа, но уже сейчас она заметно выше. Существующую стратегию разделения видеокарт на CMP и LHR в компании считают успешной, и продолжат применять её в третьем квартале.