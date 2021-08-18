Один из невольно получивших статус «инсайдера» источников под псевдонимом Greymon55 высказывает предположение, что к концу текущего года у NVIDIA появится готовый цифровой проект графического процессора AD102 семейства Ada Lovelace, который станет новым игровым флагманом. Начать серийное производство подрядчики компании смогут лишь к середине 2022 года, поэтому на рынок новинка попадёт не ранее второй половины того же года.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Словом, желающим встретиться хотя бы с обзорами AD102 придётся запастись терпением, но NVIDIA наверняка не оставит любителей игр без промежуточного обновления существующей графической архитектуры Ampere. Ранее сообщалось, что семейство Ada Lovelace обеспечит внушительный прирост производительности относительно Ampere.