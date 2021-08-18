Флагманский игровой видеочип NVIDIA следующего поколения появится во второй половине 2022 года
Один из невольно получивших статус «инсайдера» источников под псевдонимом Greymon55 высказывает предположение, что к концу текущего года у NVIDIA появится готовый цифровой проект графического процессора AD102 семейства Ada Lovelace, который станет новым игровым флагманом. Начать серийное производство подрядчики компании смогут лишь к середине 2022 года, поэтому на рынок новинка попадёт не ранее второй половины того же года.
реклама
реклама
Словом, желающим встретиться хотя бы с обзорами AD102 придётся запастись терпением, но NVIDIA наверняка не оставит любителей игр без промежуточного обновления существующей графической архитектуры Ampere. Ранее сообщалось, что семейство Ada Lovelace обеспечит внушительный прирост производительности относительно Ampere.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила