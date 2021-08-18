PNY обещает четырёхкратное увеличение плотности памяти при переходе на DDR5
Если опираться на пресс-релиз с сайта PNY Technologies, то с наступлением третьего квартала компания начинает распространять среди партнёров образцы модулей памяти типа DDR5. Первыми их смогут принять материнские платы для процессоров Intel Alder Lake-S, которые появятся к концу 2021 года. По мере распространения памяти типа DDR5 она начнёт доминировать над DDR4 уже в 2023 году, как сообщает первоисточник.
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Модули типа DDR5 не только будут поддерживать встроенный механизм коррекции ошибок ECC и предлагать номинальное напряжение 1,1 В. Изменения в системе питания позволят разгонять память до более высоких частот. Начальным уровнем станут модули DDR5-4800, а предельный объём одного модуля окажется в четыре раза выше, чем у DDR4.
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