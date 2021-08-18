Процессоры AMD Genoa с архитектурой Zen 4 получат до 96 ядер
Масштабная утечка данных с сайта Gigabyte в эти дни кормит многих блогеров. Японский автор Yuko Yoshida, например, публикует схематичные изображения процессоров AMD EPYC поколения Genoa, кристаллы с вычислительными ядрами которых будут сгруппированы на подложке по схеме «3 х 4». Двенадцать результирующих чиплетов будут содержать 96 вычислительных ядер в совокупности.
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Другими словами, на каждый кристалл будет приходится по восемь ядер, как и раньше, но полуторакратное увеличение количества самих чиплетов позволит пропорционально изменить количество ядер. Процессоры Milan с архитектурой Zen 3, напомним, ограничиваются 64 вычислительными ядрами. Кстати, из этого же источника стало известно, что процессоры Ryzen Threadripper следующего поколения (Chagall) сохранят 64 ядра в максимальной конфигурации. Прирост быстродействия будет обеспечивать лишь переход на более современную архитектуру Zen 3.
Есть и хорошая новость – конструктивные исполнения Ryzen Threadripper тоже не изменятся. Моделям с поддержкой четырёхканальной памяти потребуется разъём sTRX4, версии с поддержкой восьмиканальной памяти потребуют материнских плат с разъёмом sWRX8. Ожидается, что анонс очередного поколения Ryzen Threadripper состоится осенью текущего года.
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