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Seagate больше выиграет от заключения долгосрочных контрактов с клиентами, чем WDC

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Со страниц ресурса Seeking Alpha эксперты UBS сообщают о наличии у Seagate Technology более осязаемых возможностей заработать на рынке жёстких дисков, чем у конкурирующей Western Digital Corporation. Последняя, как известно, отчасти зависит от рынка твердотельной памяти, а он приближается к рубежу снижения цен, что подорвёт доходы корпорации. Тем более, что основной спрос на жёсткие диски демонстрируют крупные облачные клиенты, а твердотельные накопители они пока приобретают в ограниченных количествах.

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Источник изображения: Getty Images

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Технологии магнитной записи с энергетической поддержкой, на которые переходят WDC и Seagate, обеспечат дальнейшее увеличение ёмкости жёстких дисков, а стремление клиентов заключать долгосрочные контракты в данном случае больше отобразится на бизнесе Seagate. По этой причине эксперты прогнозируют рост курса акций Seagate до $105 за штуку, а ценным бумагам WDC предрекают сохранение стоимости на уровне $66. Кстати, это всё равно выше, чем нынешние $62, так что и у этой компании не всё так плохо.

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аналитика жёсткие диски hdd seagate western digital
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ev_rus
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