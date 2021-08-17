Наборы креплений под LGA 1700 для кулеров Noctua будут доступны с середины октября
Не самые гуманные цены на свою продукцию австрийская компания Noctua отчасти компенсирует традицией рассылать бесплатные наборы креплений для новых поколений процессоров. Семейство Intel Alder Lake-S с его конструктивным исполнением LGA 1700 не стало исключением – на этой неделе Nocrua объявила, что после появления в продаже материнских плат для Alder Lake начнёт распространять среди нуждающихся владельцев своих кулеров наборы креплений NM-17xx-MP78 (шаг отверстий 78 мм) и NM-17xx-MP83 (шаг отверстий 83 мм).
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По традиции, для получения бесплатного комплекта креплений нужно будет документально подтвердить факт наличия системы охлаждения Noctua, а также материнской платы с разъёмом LGA 1700 или процессора в аналогичном исполнении. Noctua обещает, что новые наборы обеспечат совместимость с LGA 1700 для всех кулеров марки, выпущенных с 2005 года, за исключением модели NH-L9i. Её компания предложит в новой ревизии, обеспечивающей совместимость с LGA 1700, а владельцам старой версии придётся смириться с несовместимостью.
Наборы креплений для прочих кулеров будут предлагаться и в чёрном исполнении, если имеющийся у покупателя кулер относится к серии chromax.black. Новые партии кулеров Noctua совместимыми с LGA 1700 креплениями будут снабжаться с сентября-декабря этого года, в зависимости от модели. Желающие смогут купить крепления за свой счёт с середины октября – на Amazon они будут предлагаться по цене около $8 за комплект.
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