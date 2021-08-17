Архитектура Arm будет укреплять позиции в сегменте ноутбуков ускоренными темпами
По данным Strategy Analytics, в прошлом году в сегменте процессоров для ноутбуков решения с архитектурой Arm занимали не более 10%, а среди представителей данной архитектуры изделия для ноутбуков вообще занимали не более 1% рынка. Около 91% совместимых процессоров использовалось в смартфонах, ещё 8% пришлось на планшеты.
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С другой стороны, как отмечают авторы исследования, в количественном выражении ёмкость сегмента Arm-совместимых процессоров для ноутбуков выросла в пять раз, в стоимостном – в девять. Ёмкость всего рынка Arm-совместимых процессоров в прошлом году выросла на 27% до $28 млрд. Компания Intel, для сравнения, своих процессоров для ноутбуков и планшетов продала только на сумму около $25 млрд. В мобильном сегменте в целом три компании контролируют рынок Arm-совместимых процессоров: Qualcomm на правах первопроходца занимает 29%, ей на пятки наступает Apple с 27% рынка, а MediaTek пока замыкает тройку с 17%, но в свете предстоящего появления одноимённых процессоров с интегрированной графикой NVIDIA GeForce перед такими изделиями открываются новые перспективы.
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