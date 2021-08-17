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Архитектура Arm будет укреплять позиции в сегменте ноутбуков ускоренными темпами

И дело тут не только в экспансии семейства Apple M.
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-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
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По данным Strategy Analytics, в прошлом году в сегменте процессоров для ноутбуков решения с архитектурой Arm занимали не более 10%, а среди представителей данной архитектуры изделия для ноутбуков вообще занимали не более 1% рынка. Около 91% совместимых процессоров использовалось в смартфонах, ещё 8% пришлось на планшеты.

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Источник изображения: Apple

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С другой стороны, как отмечают авторы исследования, в количественном выражении ёмкость сегмента Arm-совместимых процессоров для ноутбуков выросла в пять раз, в стоимостном – в девять. Ёмкость всего рынка Arm-совместимых процессоров в прошлом году выросла на 27% до $28 млрд. Компания Intel, для сравнения, своих процессоров для ноутбуков и планшетов продала только на сумму около $25 млрд. В мобильном сегменте в целом три компании контролируют рынок Arm-совместимых процессоров: Qualcomm на правах первопроходца занимает 29%, ей на пятки наступает Apple с 27% рынка, а MediaTek пока замыкает тройку с 17%, но в свете предстоящего появления одноимённых процессоров с интегрированной графикой NVIDIA GeForce перед такими изделиями открываются новые перспективы.

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Lamerusha Lat
11:19
Конечно, будет жить. Налог заплатишь и дальше майни.
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Антон вырезай его
11:19
надо свежий биос прошить, 10500 раз, может раскроется потенциал то
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Lamerusha Lat
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И поэтому нужно жить одним днём?
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Эдуард
11:18
И что это изменит? Пусть хоть законтролируют, сфера будет жить
Майнеры скупают видеокарты NVIDIA с блокировкой хешрейта – GeForce RTX 3060 подорожала до 10 000 р
Lamerusha Lat
11:18
Угомонись уже. Китайцы в твоей голове.
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Антон вырезай его
11:17
как насчет статоров, синих экранов, нестабильной работы в долгую и температур под 90-100? на срузенах
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Пётр Лютый
11:16
Они так говорят про цены, мол, ох растут родимые, ой посмотрите, как будто не они сами рисуют эти цены. Рыночные сказочники, где-то там бабай, леший, цены и прочие сказочные персонажи.
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Antichrist
11:15
Ну а на что майнеры будут покупать карты, если не будет комиссии?!
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Splash Attack
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Полноценная из них только одна. Остальные могут и отменить/заморозить до лучших времён.
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