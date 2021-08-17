Тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники сообщает, что дефицит небольших интегральных микросхем, одновременно с управляющей логикой и силовой электроникой, будет сохраняться на протяжении всего 2022 года. Основной причиной нехватки компонентов будет дефицит производственных мощностей.

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Источник изображения: TSMC

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Аналитики RBC считают, что одновременно с ростом спроса на компоненты со стороны электромобилей и разного рода автоматических систем управления, дефицит чипов будет поддерживаться и ростом спроса в сегменте потребительской электроники. Даже увеличивая производственные мощности, компании не смогут угнаться за спросом. Автомобильному рынку с точки зрения потребителя это не сулит ничего хорошего – нехватка ходовых комплектаций и высокие цены рискуют сохраняться годами.