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Дефицит компонентов рискует затянуться до конца 2022 года

Производственные мощности продолжат отставать от спроса.
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Тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники сообщает, что дефицит небольших интегральных микросхем, одновременно с управляющей логикой и силовой электроникой, будет сохраняться на протяжении всего 2022 года. Основной причиной нехватки компонентов будет дефицит производственных мощностей.

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Источник изображения: TSMC

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Аналитики RBC считают, что одновременно с ростом спроса на компоненты со стороны электромобилей и разного рода автоматических систем управления, дефицит чипов будет поддерживаться и ростом спроса в сегменте потребительской электроники. Даже увеличивая производственные мощности, компании не смогут угнаться за спросом. Автомобильному рынку с точки зрения потребителя это не сулит ничего хорошего – нехватка ходовых комплектаций и высокие цены рискуют сохраняться годами.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc дефицит
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