На страницах Twitter на этой неделе появились иллюстрации, поясняющие устройство процессорного разъёма Socket AM5, который AMD намеревается использовать для своих процессоров, поддерживающих память типа DDR5. Скорее всего, данные процессоры появятся только в следующем году, но подготовку к их анонсу производители материнских плат должны вести заблаговременно.

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Источник изображения: Twitter, TtLexington

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Если верить первоисточнику, производителям систем охлаждения в этом отношении будет чуть легче, ведь по креплениям решения для Socket AM4 и Socket AM5 будут взаимозаменяемы. Это значит, что существующие системы охлаждения не потребуют адаптации под Socket AM5.

Источник изображения: Twitter, TtLexington

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Одновременно поясняется, что процессоры AMD в исполнении Socket AM5 расширят диапазон TDP до 120 Вт при условии использования воздушной системы охлаждения, и до 170 Вт при условии жидкостной системы охлаждения – с радиатором типоразмера 280 мм, как минимум. Альтернативное обозначение этого процессорного разъёма – LGA 1718, он будет использоваться процессорами AMD Ryzen с архитектурой Zen 4. Пока AMD твёрдо обещает лишь выпустить в следующем году серверные процессоры EPYC с данной архитектурой, поэтому о сроках её дебюта в настольном сегменте приходится только догадываться по слухам.