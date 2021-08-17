Системы охлаждения для Socket AM4 сохранят совместимость с Socket AM5
На страницах Twitter на этой неделе появились иллюстрации, поясняющие устройство процессорного разъёма Socket AM5, который AMD намеревается использовать для своих процессоров, поддерживающих память типа DDR5. Скорее всего, данные процессоры появятся только в следующем году, но подготовку к их анонсу производители материнских плат должны вести заблаговременно.
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Если верить первоисточнику, производителям систем охлаждения в этом отношении будет чуть легче, ведь по креплениям решения для Socket AM4 и Socket AM5 будут взаимозаменяемы. Это значит, что существующие системы охлаждения не потребуют адаптации под Socket AM5.
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Одновременно поясняется, что процессоры AMD в исполнении Socket AM5 расширят диапазон TDP до 120 Вт при условии использования воздушной системы охлаждения, и до 170 Вт при условии жидкостной системы охлаждения – с радиатором типоразмера 280 мм, как минимум. Альтернативное обозначение этого процессорного разъёма – LGA 1718, он будет использоваться процессорами AMD Ryzen с архитектурой Zen 4. Пока AMD твёрдо обещает лишь выпустить в следующем году серверные процессоры EPYC с данной архитектурой, поэтому о сроках её дебюта в настольном сегменте приходится только догадываться по слухам.
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