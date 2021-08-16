Американские власти начнут расследование 17 случаев нанесения ущерба здоровью с участием электромобилей Tesla
Агентство NHTSA, отвечающее в США за безопасность дорожного движения, до недавних пор сквозь пальцы смотрело на случаи серьёзных аварий с участием электромобилей Tesla, у которых были активны те или иные средства помощи водителю. И всё же, как отмечает Bloomberg, этому регулирующему органу придётся всерьёз взяться за изучение обстоятельств 11 аварий с участием электромобилей Tesla с активными элементами фирменного автопилота, которые причинили вред здоровью 17 человек и в одном случае завершились фатально.
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Изучаемые аварии произошли в период с января 2018 года по июль текущего на территории США, в большинстве случаев – в тёмное время суток, причём электромобили Tesla в подобных условиях допустили наезд на автомобили аварийных служб со включенными проблесковыми маячками, дорожные знаки с подсветкой и конусы, используемые при дорожных работах. Во внимание берутся только те инциденты, в которых работа систем активной помощи водителю в моменты, предшествующие столкновению, была доказана.
Расследование будет номинально охватывать 765 тысяч электромобилей Tesla всех четырёх выпускаемых в настоящее время моделей, которые были реализованы на территории США с 2014 по 2021 годы. Если работа систем активной помощи водителю Tesla будет признана опасной, то регулятор может запретить их использование на территории США или принудить производителя исправить дефекты и программные ошибки, а также временно запретить эксплуатацию электромобилей определённых партий.
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