Члены кружка первоперепечатников VideoCardz, разумеется, не сидели без дела, а потому новость о появлении у семейства дискретных видеокарт унифицирующего обозначения Arc обречена не раз появиться в блогах, но важно различать прогнозируемые данные второисточника и официальную информацию, представленную производителем.

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Источник изображения: Intel

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Пока известно лишь о том, что дискретные графические решения DG2, также известные как Xe-HPG, выйдут на рынок в первом квартале следующего года, они будут предлагаться как в настольном, так и в мобильном сегменте. Первенец семейства получил условное обозначение Alchemist, он обеспечит поддержку DirectX 12 и аппаратного ускорения трассировки лучей, а также основанную на искусственном интеллекте технологию суперсемплирования. Преемники первенца будут носить имена Battlemage, Celestial и Druid, но сроки их анонса туманны.

Зато уже сейчас в интернет-магазине фирменной атрибутики можно приобрести футболки с символикой Arc, которые стоят $14,70 или $53,65, в зависимости от исполнения. Пока что открыт предварительный заказ, а поставки начнутся 3 сентября текущего года. Возможно, с этой датой связана какая-то важная веха предварительного анонса дискретных видеокарт Intel.