Как отмечает Nikkei Asian Review, китайская компания Wingtech Technology на этой неделе завершила покупку крупнейшего предприятия Великобритании по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Китайские инвесторы действовали через свою дочернюю структуру в Нидерландах, Nexperia NV, но сделка лишь недавно насторожила власти Великобритании. Они всё ещё тешат себя надеждой в случае обнаружения угрозы для национальной безопасности отменить итоги сделки.

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Источник изображения: Wingtech

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Пока британские власти пытаются противодействовать экспансии китайского бизнеса на свою территорию, американский клиент Newport Wafer Fab, компания Ideal Semiconductor, вынуждена была столкнуться с внезапным прекращением поставок своих заказов с этого предприятия. Никакого времени на адаптацию и поиска нового поставщика британское предприятие своему американскому клиенту не дало, просто уведомив о прекращении сотрудничества. Принято считать, что китайские инвесторы используют площадку для производства полупроводниковых компонентов, используемых в собственной продукции, а это преимущественно собираемые по заказу Xiaomi, Oppo и Samsung смартфоны. Основанная в 2006 году выходцем из STMicroelectronics, китайская Wingtech сейчас является крупнейшим контрактным производителем смартфонов в стране. Foxconn, напомним, номинально имеет тайваньскую прописку.