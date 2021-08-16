Китайский сборщик смартфонов завершил покупку крупнейшего предприятия Великобритании по контрактному выпуску чипов
Как отмечает Nikkei Asian Review, китайская компания Wingtech Technology на этой неделе завершила покупку крупнейшего предприятия Великобритании по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Китайские инвесторы действовали через свою дочернюю структуру в Нидерландах, Nexperia NV, но сделка лишь недавно насторожила власти Великобритании. Они всё ещё тешат себя надеждой в случае обнаружения угрозы для национальной безопасности отменить итоги сделки.
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Пока британские власти пытаются противодействовать экспансии китайского бизнеса на свою территорию, американский клиент Newport Wafer Fab, компания Ideal Semiconductor, вынуждена была столкнуться с внезапным прекращением поставок своих заказов с этого предприятия. Никакого времени на адаптацию и поиска нового поставщика британское предприятие своему американскому клиенту не дало, просто уведомив о прекращении сотрудничества. Принято считать, что китайские инвесторы используют площадку для производства полупроводниковых компонентов, используемых в собственной продукции, а это преимущественно собираемые по заказу Xiaomi, Oppo и Samsung смартфоны. Основанная в 2006 году выходцем из STMicroelectronics, китайская Wingtech сейчас является крупнейшим контрактным производителем смартфонов в стране. Foxconn, напомним, номинально имеет тайваньскую прописку.
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