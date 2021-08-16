Samsung интересуется возможностью строительства предприятия в Европе
Издание Business Korea попыталось сосредоточиться на усилиях нового генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на расширении географии предприятий компании и привлечении к их строительству государственных субсидий. Между тем, главная новость содержится в последнем предложении исходной заметки – по словам источника, Samsung Electronics изучает возможность строительства предприятия в Европе.
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До сих пор в новостях обсуждались только намерения Samsung построить дополнительное предприятие в США примерно за $17 млрд. После выхода вице-президента компании Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) в конце прошлой недели на свободу решения о выделении средств на подобные проекты смогут приниматься более охотно. TSMC и Intel тоже рассматривают возможность локализации контрактного производства чипов в Европе, причём последняя делает это открыто, а вторая пока сосредоточена на японском проекте.
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