AMD формирует около десятой части выручки TSMC
Издание DigiTimes начало неделю с очередной новости о перспективах производства новых изделий Apple на мощностях TSMC. В данный момент первая из компаний формирует до 20% выручки последней, закономерно являясь крупнейшим клиентом тайваньского подрядчика.
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Apple будет оставаться крупнейшим клиентом TSMC до конца 2022 года, как минимум. Компания AMD, с другой стороны, может претендовать на 10% выручки TSMC, и это позволяет ей считаться вторым по величине клиентом. MediaTek удалось сместить Huawei с третьего места в этом рейтинге. Сможет ли Qualcomm составить ему конкуренцию, станет понятно в 2022 году, поскольку компания будет получать от своих подрядчиков широкий ассортимент компонентов, выпускаемых по технологиям 7 нм, 6 нм, 5 нм и 4 нм.
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