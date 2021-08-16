AMD начнёт получать 3-нм изделия не ранее 2023 года
Новость, которая легла в основу этого материала, на сайте DigiTimes появилась ещё в минувшую среду, но подкоп под барьер для не потратившихся на подписку читателей смогли реализовать только представители ресурса Hardware Times, и это позволяет вскрыть новые обстоятельства, обсуждавшиеся на страницах первоисточника.
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Прежде всего, DigiTimes сообщил об отсутствии у TSMC свободных квот на выпуск 3-нм продукции во второй половине 2022 года для каких-либо клиентов, кроме Apple. Словом, вопреки предыдущим слухам, Intel свои 3-нм заказы от TSMC начнёт получать не ранее 2023 года. Эту же участь разделят и другие клиенты, включая AMD, NVIDIA, MediaTek и Qualcomm.
По сути, «второисточник» утверждает, что в 2023 году процесс расширения ассортимента 3-нм продукции TSMC только начнётся, поэтому не следует буквально рассчитывать на появление первых 3-нм изделий AMD или NVIDIA именно в 2023 году. Если вернуться к Apple, то её первыми 3-нм компонентами станут процессоры для iPhone, а семейство MacBook получит подобные процессоры следом. Зато в отношении 5-нм техпроцесса появляется завидная определённость: источники утверждают, что основанная на нём продукция AMD и NVIDIA появится во второй половине 2022 года, а компанию ей составят 5-нм изделия Qualcomm и MediaTek.
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