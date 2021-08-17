Cubot KingKong7 – самый прокачанный защищённый смартфон 2021 года получил ценник в $179.99
Компания Cubot рада сообщить своим фанатам о появлении нового сверхзащищённого смартфона KingKong7. Данный аппарат может с лёгкостью затмить своих конкурентов как по способности выдерживать удары судьбы, так и по заявленным характеристикам. Только вдумайтесь: вместо скучной камеры на 48 Мп, здесь флагманская на 64 Мп с продвинутым ИИ. Никаких HD-экранов, ведь за качество отвечает полноценный FHD с разрешением 2300х1080 пикселей. Он получил сочные, яркие цвета, в то время как многие конкуренты даже не способны корректно управлять этим параметром при переходе из квартиры на улицу. Всё это и многое другое уже на пути к потенциальным покупателям и появится на AliExpress за 179,99 доллара 23 августа.
Производитель заявляет, что KingKong7 станет самым лучшим защищённым смартфонов в 2021 году. Пусть спорят те, кому есть что доказывать, а мы плавно перейдём к сильным сторонам новинки. Говоря о защите, нельзя не упомянуть о наличии сертификатов IP68 и IP69K, обеспечивающих максимальную водонепроницаемость и долговечность. Использовать KingKong7 в качестве шайбы не стоит, но падения, дождь и грязь он выдерживает на отлично. Тройная камера включает основную на 64 Мп, сверхширокоугольную на 16 Мп с углом обзора 124,8 градусов и макро, умеющую снимать с разрешением 5 Мп. Фанаты себяшек оценят продвинутый модуль селфи на 32 Мп с функцией AI Beauty. С помощью неё можно не только фотографировать собственную персону, но и делать эффектные панорамы. Кстати, она отлично справляется с режимом макро, что может найти применение в самых разных сценариях.
Сердцем Cubot KingKong7 стал 8-ядерный скоростной процессор Helio P60. Он оснащён режимом многозадачности, а также отличается высоким уровнем энергоэффективности. За автономность отвечает батарея на 5000 мАч, а новая версия Android 11 включает все полезные фишки, которые только может предложить Google в 2021 году. Отчего бы не воспользоваться жестами, или голосовым управлением?
Итак, если сегодня не 23 августа, то самое лучшее, что вы можете сделать – это добавить KingKong7 в корзину на AliExpress. Учтите, что после того, как акция завершится, он будет продаваться по цене 299,99 доллара. После добавления в корзину сидите и ждите рассылки, как только KingKong7 будет доступен для покупки, переходите в корзину и забирайте его, пока этого не сделал кто-то другой. Изучить характеристики нового аппарата подробнее можно на официальном сайте Cubot. А вот купить только на AliExpress по этой ссылке. Дерзайте.
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