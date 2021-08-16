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Cubot MAX3 с 6.95-дюймовым экраном и аккумулятором на 5000 мАч поступит в продажу за $99

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Уже через несколько дней у всех читателей Overclockers.ru появится возможность купить новый смартфон Cubot MAX3. Он может похвастать огромным дисплеем размером 6,95 дюйма, современной камерой на 48 Мп и ёмким аккумулятором 5000 мАч. Всё это оценено в 199 долларов, однако 23 августа, в первый день продаж аппарата, он буде доступен со скидкой в 50%, а значит конечная стоимость бодрого середняка составит всего 99 долларов.



Cubot MAX3 можно назвать оптимальным вариантом по соотношению цены, пользовательского опыта, и сбалансированных характеристик. Он включает все необходимые атрибуты, отвечающие современным тенденциям на рынке мобильных телефонов. Это и большой экран с соотношением сторон 20,5:9 с узкими рамками, отличной цветопередачей и яркостью. Автоматическая система коррекции позволит наслаждаться видео или чтением как в полной темноте, так и в жаркий солнечный день. Фотографически способности достаточны для любых задач, при этом тройной модуль включает микрообъектив на 5 Мп, что будет полезно для изучения природы и бытовых нужд.



4 Гб оперативной памяти позволяют не беспокоиться о запущенных приложениях, а скоростной накопитель объёмом 64 Гб справится с потребностями даже самого требовательного любителя селфи. Если вдруг это покажется недостаточным – всегда можно установить карту памяти объёмом до 256 Гб. Говоря о селфи, нельзя не указать, что данный модуль получил продвинутый ИИ, с возможностью распознавания лиц и совершением видеозвонков. На борту установлена последняя версия Android 11, что даст вам возможность не задумываться о безопасности и уж точно не волноваться о прошивке на новую операционную систему.



Доступны все основные протоколы, включая Wi-Fi, Bluetooth, NFC, OTG и GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU и многие другие. Стоит учитывать, что скидку можно получить только на AliExpress. Разработчики рекомендуют добавить телефон в корзину уже сегодня, ожидая уведомления о запуске первых продаж. Cubot MAX3 – не самый продвинутый смартфон на рынке, но точно один из наиболее актуальных на данный момент, ну а по цене 99 долларов у него просто не будет конкурентов. Получить больше информации о Cubot MAX3 можно на официальном сайте, ну а старт продаж намечен на 23 августа.
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