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Защищённый «танк» в мире смартфонов: DOOGEE V10 5G со скидкой до 60% уже на Aliexpress – 8500 мАч и подводная камера

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Компания DOOGEE решила порадовать фанатов и обычных покупателей впечатляющим летним ценопадом. Любителям прокачанных защищённых телефонов будет доступен DOOGEE V10 5G, скидка на который составит 60% от первоначальной цены. Аппарат появится на Aliexpress, где целую неделю его можно будет купить с дисконтом, прежде чем официальная стоимость вернётся к 521,99 доллара.



Суть акции в том, что начиная с 23 августа нужно успеть купить на AliExpress новенький DOOGEE V10 5G быстрее остальных. Так:
  • 50 первых счастливчиков получат DOOGEE V10 5G за 199,78 доллара
  • Следующие 50 менее расторопных заплатят 219,78 доллара
  • После них 50 покупателей смогут приобрести телефон за 239,99 доллара
  • Как только 150 акционных телефонов окажутся распроданы, в продажу поступит ещё 500 лотов по цене 255,78 доллара.




Производитель уверяет, что DOOGEE V10 5G – это настоящий танк в мире смартфонов. Он выдерживает случайные падения и может предложить степень защиты IP68, IP69K с сертификатом MIL-STD-810G. Внутри расположился инфракрасный термометр, что будет очень полезно в эпоху распространения пандемии. Владелец сможет всегда оставаться на связи благодаря двойной антенне с 5G, поддерживающей большинство частотных диапазонов. На задней панели равномерно размещены 8 датчиков и антенн, что увеличивает эффективность приёма сигнала. Игровая Wi-Fi-антенна оснащена технологией жидкостного охлаждения с медной трубкой, что позволяет не снижать темп игры даже в самую жаркую погоду.

Сердцем DOOGEE V10 5G стал производительный 7-нм процессор MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой 2.2 ГГц. 8 Гб памяти достаточны для любых задач, а накопитель на 128 Гб позволит забыть о необходимости сохранять фотографии в облако. К слову, о фотографиях, внутри установлена камера на 48 Мп, способная делать качественные снимки. Любителей экстрима порадует объектив, умеющий фотографировать под водой. Ну а селфи-камера здесь на 16 Мп, что хватит с большим запасом для социальных сетей.



6,39-дюймовый дисплей защищён стеклом Corning, а за длительную автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 8500 мАч. Она поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. В наличии все необходимые интерфейсы, в том числе и обратная зарядка OTG, а также NFC. Аппарат из коробки работает на новой мобильной ОС Android 11.

Одновременно со скидками действует промо-акция, в рамках которой 15 победителей получат дополнительные призы. Это могут быть телефоны Doogee V10 и Doogee S35 или умные часы Doogee CS2. Нужно пройти процедуру регистрации, которая займёт всего несколько минут.
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