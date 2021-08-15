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Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров приближается к четверти

Новый исторический максимум не за горами?
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3070 Ti - цена упала на порядок

Мир статистики Mercury Research многогранен и полон сюрпризов, поэтому испить эту чашу до дна помогает австралийское зеркало ресурса PC Mag, которое заручилось непосредственными комментариями авторов опубликованного недавно отчёта по изменению доли рынка AMD в сегменте x86-совместимых процессоров. Последняя таблица этого закрытого для любителей бесплатной информации отчёта стала достоянием общественности именно с подачи австралийских коллег.

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Источник изображения: PC Mag, Mercury Research

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Отметим, она содержит данные о долях рынка x86-совместимых процессоров компаний Intel, AMD и VIA в натуральном выражении – то есть, количестве отгруженных во втором квартале процессоров. При этом учитываются даже процессоры для встраиваемых систем и игровых консолей, что позволяет AMD определённым образом увеличить свою долю, ведь она снабжает своими процессорами игровые консоли Microsoft и Sony.

По итогам второго квартала доля AMD выросла последовательно на 1,8 процентных пункта до 22,5%, а в годовом сравнении прирост составил 4,2 процентных пункта. Фактически, такого уровня AMD не достигала с четвёртого квартала 2007 года, а исторический максимум в 25,3% рынка был достигнут за год до этого.

Если же вернуться к успехам AMD в мобильном и серверном сегменте, то их можно объяснить приоритетным распределением заказов в условиях дефицита производственных мощностей TSMC. Настольный сегмент в этом случае несколько пострадал, что позволило Intel отыграть часть утраченных позиций. Зато успеху Intel в мобильном сегменте наверняка препятствовал дефицит сторонних комплектующих – компания не могла продавать все выпускаемые в квартале мобильные процессоры, поскольку производителям ноутбуков не хватало других компонентов, без которых мобильные компьютеры не могли быть отгружены заказчикам.

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