Гибридные процессоры AMD Van Gogh и Rembrandt тоже замечены в драйверах
Было бы несправедливо игнорировать факт упоминания новых процессоров AMD в репозитории Github только на том основании, что новостную ленту вчера формировали преимущественно члены клуба первоперепечатников VideoCardz. Последний источник старается выделять новости, касающиеся графических решений, но платформа ROCm недавно обзавелась и поддержкой новых гибридных центральных процессоров AMD.
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Речь идёт о процессорах Van Gogh и Rembrandt, а также некоей вариации первых под условным обозначением Van Gogh Lite. Напомним, что существующие слухи приписывают серии Van Gogh сочетание 7-нм технологии изготовления, вычислительной архитектуры Zen 2 и встроенной графики поколения Navi 2. Если эти процессоры ещё сохраняют шансы на выход в текущем году, то серия Rembrandt появится лишь в следующем, когда TSMC наладит выпуск продукции AMD по 6-нм технологии. Обновлённая архитектура вычислительных ядер Zen 3+ будет соседствовать в процессорах Rembrandt со встроенной графикой поколения Navi 2. Оба семейства процессоров будут поддерживать память типа LPDDR5, а Rembrandt предложит и совместимость с DDR5.
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