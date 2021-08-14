В конце рабочей недели новый импульс для роста курса акций AMD создали эксперты Bank of America, которые заявили, что неопределённость с планами Intel и уверенное следование намеченному графику анонса новых продуктов со стороны AMD формируют предпосылки для дальнейшего улучшения финансовых показателей деятельности последней из компаний.

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Источник изображения: AMD

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По итогам текущего года, как считают авторы прогноза, AMD сохранит норму прибыли на уровне 48%, а за два последующих года увеличит её до 50%. Это позволит компании войти в число трёх лидеров отрасли по темпам увеличения нормы прибыли. Годовой доход на одну акцию достигнет $5, хотя сейчас он примерно в два раза ниже. Усреднённая доля AMD на рынке клиентских и серверных процессоров достигнет 15%, а относительно низкая зависимость от цикличных рынков (смартфонов, памяти, автомобильного и промышленной автоматизации) позволит AMD стабильно наращивать свои доходы.

Поскольку Intel недавно попыталась определиться с собственными планами на ближайшие годы, у AMD появляется ориентир для увеличения собственного преимущества по сравнению с конкурентом. Все эти заявления Bank of America способствовали росту курса акций AMD на 3,7%.