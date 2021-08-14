Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD готова представить ускорители с архитектурой CDNA 2 к концу года

Выпускаться они будут по некоему продвинутому техпроцессу.
1
3070 Ti MSI - цена упала на порядок

По всей видимости, к моменту публикации последнего квартального отчёта AMD уже была уверена, что к концу текущего года сможет представить ускорители вычислений с архитектурой CDNA 2, которым слухи приписывают использование двухкристальной компоновки. В презентации на сайте AMD для инвесторов, которая обновилась в этом месяце, сроки выхода носителей архитектуры CDNA 2 фигурируют в более или менее явном виде.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 снова в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: AMD

реклама

В начале мая (первый слайд) подобной информации ещё не было, а к концу июля AMD начала указывать в своих презентациях для инвесторов, что CDNA 2 дебютирует к концу года.

Источник изображения: AMD

реклама

Данный ускоритель интересен ещё и тем, что при его производстве будет использоваться некий «продвинутый техпроцесс», который AMD не решается отнести к 7-нм поколению. Нельзя исключать, что это будет либо улучшенный 7-нм техпроцесс, либо так называемый 6-нм техпроцесс в исполнении TSMC. В общем, придётся запастись терпением до конца года, чтобы узнать истину.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd gpgpu cdna 2 instinct mi200
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В ближайшие годы AMD окажется в числе лидеров по росту нормы прибыли в отрасли
+
AMD готова представить ускорители с архитектурой CDNA 2 к концу года
1
Корпорация Intel вложилась в акции криптовалютной биржи Coinbase
7
Названа рекомендованная рублёвая розничная цена Radeon RX 6600 XT
1
AMD Ryzen 3 5300G на частоте 5673 МГц прошёлся по вершинам рейтинга HWBot
7
Среди первых 3-нм изделий Intel будут серверные компоненты и графический процессор
20
Процессор AMD Ryzen 5 5600G (Cezanne) изучен под микроскопом
1

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 66
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 45
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
16
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
+
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
5
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
9

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
08:20
Лохов уже несколько раз побрили, щас снимут сливки и ещё через пару месяцев побреют Все по плану, все по графику)
Корпорация Intel вложилась в акции криптовалютной биржи Coinbase
1TronpmG5
08:19
Для бюджетов Интел 788 тысяч долларов это вообще ни о чем. Это примерно 16 BTC по текущему курсу. Новости не хорошие не плохие. Вложение по мелочи для такой компании как Интел. Западным компаниям в от...
Корпорация Intel вложилась в акции криптовалютной биржи Coinbase
Твоя мамка
08:19
Лол интыл дурачки, вкладывают деньги в фантики, нет чтоб пойти работать на завод за тыщу рублей 12 часов. Вотжто норм бабки, а это лентяи
Корпорация Intel вложилась в акции криптовалютной биржи Coinbase
Александр Фролов
08:18
Ш л ю х а за компом
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
wwr222
08:13
Принес сакральную жертву на алтаре?
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
Георгий Жуков
08:12
Тогда это скорее МЛМ структура ещё.
О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
Георгий Жуков
08:10
Это плохие новости: крупная фирма вложилась в сомнительный актив и на новостном фоне частные влошенцы побегут вкладыватся туда же.
Корпорация Intel вложилась в акции криптовалютной биржи Coinbase
Александр Пунга
08:06
У заглота уже доходы остались на том же уровне... Что будет дальше?
Хардфорк London сделал майнеров Эфира беднее на 18%, а вереди Shanghai и Ethereum 2.0
redneck_prm
07:59
Включаешь 720p, играешь. Тем более, что это убогое поделие графоний в хорошую игру не превратит.
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
Leshiy2371
07:58
Когда я запустил Ведьмака 3 на ФХ-8310+РХ464 Нитро,то получил 38-42 фпс (1080р).Но чуть-чуть подумав,я получил 58-62фпс на этой связке. Вопрос к аффтару - что я "надумал" ? П.С. Разгона не было...
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем