AMD готова представить ускорители с архитектурой CDNA 2 к концу года
По всей видимости, к моменту публикации последнего квартального отчёта AMD уже была уверена, что к концу текущего года сможет представить ускорители вычислений с архитектурой CDNA 2, которым слухи приписывают использование двухкристальной компоновки. В презентации на сайте AMD для инвесторов, которая обновилась в этом месяце, сроки выхода носителей архитектуры CDNA 2 фигурируют в более или менее явном виде.
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В начале мая (первый слайд) подобной информации ещё не было, а к концу июля AMD начала указывать в своих презентациях для инвесторов, что CDNA 2 дебютирует к концу года.
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Данный ускоритель интересен ещё и тем, что при его производстве будет использоваться некий «продвинутый техпроцесс», который AMD не решается отнести к 7-нм поколению. Нельзя исключать, что это будет либо улучшенный 7-нм техпроцесс, либо так называемый 6-нм техпроцесс в исполнении TSMC. В общем, придётся запастись терпением до конца года, чтобы узнать истину.
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