Ранее считалось, что в следующем году TSMC начнёт выпускать для Intel 3-нм компоненты мобильных процессоров с многокристальной компоновкой, но китайские источники теперь сообщают, что ассортимент первых 3-нм продуктов Intel в исполнении TSMC будет пополнен четырьмя изделиями. Три из них будут иметь отношение к серверным процессорам Intel, а четвёртое окажется графическим процессором.

реклама

анонсы и реклама <b>RX 6600XT</b> прибыли - цена радует Самая дешевая 3060 снова в продаже Недорогая RX <b>6600</b>XT Gigabyte Gaming в продаже -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: IT Home

реклама

Да и само массовое производство 3-нм компонентов, по версии первоисточника, начнётся в июле 2022 года. То есть, Intel получит свои 3-нм заказы в числе первых клиентов TSMC. Это почти на год быстрее, чем предусматривал первоначальный план компании. Формальный анонс 3-нм новинок Intel намечен на май следующего года, так что при помощи TSMC компания постарается разубедить скептиков в своей технологической отсталости.