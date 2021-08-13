Среди первых 3-нм изделий Intel будут серверные компоненты и графический процессор
Ранее считалось, что в следующем году TSMC начнёт выпускать для Intel 3-нм компоненты мобильных процессоров с многокристальной компоновкой, но китайские источники теперь сообщают, что ассортимент первых 3-нм продуктов Intel в исполнении TSMC будет пополнен четырьмя изделиями. Три из них будут иметь отношение к серверным процессорам Intel, а четвёртое окажется графическим процессором.
реклама
реклама
Да и само массовое производство 3-нм компонентов, по версии первоисточника, начнётся в июле 2022 года. То есть, Intel получит свои 3-нм заказы в числе первых клиентов TSMC. Это почти на год быстрее, чем предусматривал первоначальный план компании. Формальный анонс 3-нм новинок Intel намечен на май следующего года, так что при помощи TSMC компания постарается разубедить скептиков в своей технологической отсталости.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила