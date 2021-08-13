Известный подобными снимками энтузиаст опубликовал в Twitter изображения процессора Ryzen 5 5600G семейства AMD Cezanne, лишённого крышки для более близкого знакомства с компоновкой его функциональных блоков. Они пока лишены каких-либо аннотаций, кроме напоминания о том, что кристалл площадью 180 кв.мм должен содержать 10,7 млрд транзисторов.

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Источник изображения: Twitter, FritzchensFritz

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Изучить фотографию кристалла можно, нажав на изображение ниже — по ссылке с картинки откроется увеличенная версия.

Источник изображения: Twitter, FritzchensFritz

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Часть функциональных блоков без изменений заимствована у гибридных процессоров Renoir, что вполне предсказуемо. Область кристалла, занятая вычислительными ядрами, у Cezanne несколько больше в относительном выражении.