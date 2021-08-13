Издание Tweakers взяло на себя труд пояснить, почему в магазинах Западной Европы представленные недавно видеокарты Radeon RX 6600 XT на несколько минут успели появиться по рекомендованным ценам, но реальные ценники на остатки первой партии позже приблизились к 500 евро.

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Источник изображения: Best Buy

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По словам источника, европейские магазины получили от производителей видеокарт ограниченное количество экземпляров Radeon RX 6600 XT, реализация которых по рекомендованной стоимости субсидировалась денежной компенсацией. Поскольку на каждый магазин было выделено буквально по несколько «льготных» экземпляров, они из продажи исчезли достаточно быстро. Подобного рода маркетинговая активность позволяет поставщикам формально соблюдать условие реализации видеокарт по рекомендованной AMD цене. В остальном же цены формирует рынок, как любят отмечать его участники.