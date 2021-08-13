Morgan Stanley указывает на неизбежность снижения цен на память
Аналитики Morgan Stanley пришли к выводу, что цены на оперативную память перестанут расти к следующему году, и это неизбежно отразится на доходах производителей. Курс акций Micron Technology и Western Digital снизился на 7%, SK hynix – на 4,7%, Samsung Electronics – на 1,9%. По сути, пострадали даже производители твердотельной памяти.
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По мнению авторов прогноза, повышенный спрос на полупроводниковые компоненты скоро начнёт ослабевать. Цены на память снизятся в следующем году, и некоторые потребители уже стали воздерживаться от покупок в ожидании этого явления. Производители памяти в таких условиях ожидаемо станут зарабатывать меньше, поэтому котировки акций профильных компаний снизились на фоне такого прогноза.
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