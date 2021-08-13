Понять и простить: глава Samsung Electronics досрочно вышел из тюрьмы
Южнокорейская комиссия по помилованию заключённых рассмотрела на этой неделе список из 810 заключённых, которым могла быть дарована свобода досрочно, положительного решения удостоился находящийся в заключении с января этого года вице-президент и наследник империи Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong). Как сообщает Reuters, сегодня утром высокопоставленный узник покинул стены одного из учреждений пенитенциарной системы к югу от Сеула.
реклама
реклама
Ли Джэ Ён был одет в строгий костюм серого цвета и выглядел похудевшим. Окружившим его журналистам он заявил, что раскаивается в причинении неудобств большому количеству людей, готов выслушивать критику и оправдывать связанные с его дальнейшей судьбой ожидания. Наследник основателя Samsung выразил готовность упорно работать. Чтобы вернуться на прежнюю должность, он должен получить разрешение властей, но эта формальность не будет препятствовать осуществлению деятельности по руководству Samsung.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила