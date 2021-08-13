Южнокорейская комиссия по помилованию заключённых рассмотрела на этой неделе список из 810 заключённых, которым могла быть дарована свобода досрочно, положительного решения удостоился находящийся в заключении с января этого года вице-президент и наследник империи Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong). Как сообщает Reuters, сегодня утром высокопоставленный узник покинул стены одного из учреждений пенитенциарной системы к югу от Сеула.

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Источник изображения: Reuters

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Ли Джэ Ён был одет в строгий костюм серого цвета и выглядел похудевшим. Окружившим его журналистам он заявил, что раскаивается в причинении неудобств большому количеству людей, готов выслушивать критику и оправдывать связанные с его дальнейшей судьбой ожидания. Наследник основателя Samsung выразил готовность упорно работать. Чтобы вернуться на прежнюю должность, он должен получить разрешение властей, но эта формальность не будет препятствовать осуществлению деятельности по руководству Samsung.