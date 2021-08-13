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Глава NVIDIA удостоился отраслевой награды имени основателя Intel

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Ассоциация участников рынка полупроводниковых компонентов SIA объявила о намерениях вручить основателю NVIDIA Дженсену Хуану (Jen-Hsun Huang) награду имени Роберта Нойса (Robert Noyce), одного из основателей компаний Fairchild Semiconductor и Intel Corporation. По словам руководства SIA, награда нашла своего героя за его вклад в развитие компьютерной отрасли. Церемония вручения намечена на 18 ноября текущего года.

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Источник изображения: SIA

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По словам представителей SIA, основатель и бессменный лидер NVIDIA способствовал появлению множества инноваций, от компьютерной графики до научных вычислений или автоматически управляемых автомобилей. На своём посту он продолжает продвигать технологии, которые изменяют этот мир и различные отрасли.

«Виновник торжества» в ответной речи отметил, что данная награда является признанием труда его коллег. Глава NVIDIA также заявил, что сейчас полупроводниковая отрасль и компьютерные дисциплины переживают очень важный период, и находится в гуще событий очень волнительно.

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