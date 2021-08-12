Неопределённость с дальнейшей динамикой контрактных цен на микросхемы оперативной памяти, по словам президента компании Apacer Technology, цитируемого изданием DigiTimes, не должна вселять в потребителей ложную надежду на снижение цен в 2022 году.

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Источник изображения: DigiTimes

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По его словам, в следующем году производители микросхем памяти вряд ли будут способствовать заметному снижению цен, поскольку не торопятся расширять собственные мощности. Рынок памяти цикличен по своей натуре, поэтому увеличение объёмов поставок обычно влечёт снижение цен, и производители могут частично влиять на их динамику, но в резком падении доходов они тоже не заинтересованы.