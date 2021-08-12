Прибыль Toshiba обеспечили автомобильные компоненты и жёсткие диски
Когда речь заходит о расстановке сил на рынке жёстких дисков, про контролирующую менее 10% сегмента компанию Toshiba все обычно забывают, но в условиях ажиотажа вокруг криптовалюты Chia Coin переживающая не самые простые времена японская корпорация смогла завершить второй квартал с операционной прибылью в размере $132 млн, хотя годом ранее она терпела сопоставимые по величине убытки. Как поясняет Reuters, выручка Toshiba в минувшем квартале выросла на 21%, и это оказался уже четвёртый квартал подряд, завершаемый без убытков.
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Спрос на автомобильные компоненты тоже способствовал увеличению прибыли Toshiba. К октябрю пережившая недавно смену руководства корпорация рассчитывает выработать среднесрочный план развития. Нового председателя совета директоров акционеры должны будут выбрать до конца текущего года. Компания открыта к сотрудничеству с инвесторами, но последние пока особой активности не проявляют. Избавившись от доходного бизнеса по выпуску памяти в 2018 году, Toshiba до сих пор не может добиться финансовой стабильности.
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